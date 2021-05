Za volantem nového Rolls-Royce Ghost: Méně je více

Ghost tehdy znamenal první rozšíření portfolia od dob, kdy na přelomu tisíciletí spadl do rukou BMW a přestěhoval se do Goodwoodu. Měl nabídnout o něco „dostupnější”, odlehčenější verzi ikonické limuzíny od Rolls-Royce.

Nový ghost si s sebou po stránce vzhledu samozřejmě bere to základní, co dělá limuzínu Rolls-Royce. Silueta, proporce, zadní dveře otevírané naopak, obří maska chladiče, soška Spirit of Ecstasy, široký C sloupek nebo zužující se záď – to vše zůstává. Ovšem v detailech je znát snaha o dnes populární minimalismus.