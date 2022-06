Test Volkswagenu Multivan TSI: Pojízdný obývák v nejlepším slova smyslu

Právě interiér je snad nejdůležitější částí multivanu – kvůli jeho variabilitě a prostornosti za něj lidé platí ohromné peníze. Volkswagen se tedy opravdu snažil, aby nabídl co nejlepší variabilitu, co nejširší spektrum použití.

Jedinou nevýhodu má prostor za B-sloupky, a sice, že sedačky nejsou ani zdaleka tak pohodlné, jako ty dvě úplně vpředu. Ty jsou totiž pevné, ale pohodlné jako gauč a opěradla mým zádům padnou, jako by byla dělaná na míru. Zejména jim vděčím za to, že mě multivanem docela baví jezdit.

Přesto tu však nacházím nedostatky. Tím hlavním je, že na A-sloupcích chybí madlo pro snazší nastupování. Multivan je pořád docela velké auto a leze se do něj po schodech jako do dodávky, což by madlo na A-sloupku úžasně usnadnilo. Řidič se může aspoň chytnout volantu, což není zrovna citlivé, ale spolujezdec snad aby se rozběhnul a do auta vskočil.