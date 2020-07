Test Volkswagenu Grand California: Cestovatelská svoboda má jen pár much

Možnost skloubit půjčení největšího obytného auta, které Volkswagen nabízí, a průzkum míst potenciálně zajímavých pro roadtrip českými zeměmi byla příliš lákavá na to, abych ji nechal ležet. Kde všude jsem s Grand Californií byl, si můžete přečíst ve speciálním článku.

Vnější vzhled u užitkového auta není podstatný, ale přesto Grand California vypadá elegantně a uhlazeně – je-li to u dodávky možné. LED světlomety svítí velmi dobře; že tu jsou žárovkové blinkry a mlhovky, a že vzadu obstarávají žárovky téměř všechno osvětlení, vůbec nevadí.

Šplhám do sedačky řidiče, pákami a kolečky ji seřizuji. Sedí se tu vážně hodně vysoko, nejen ve vztahu k ostatním autům na silnici, ale i k palubní desce.

Připomíná mi to náklaďák, říkám si, když strkám klíč do zapalování. Probouzím k životu dvoulitrový diesel a ten mi hned připomíná, že základem vozu je pracovní nástroj.

Palubní deska má ohromné množství odkládacích prostor a do dveří se vejde klidně i několik 1,5l lahví s vodou. Rychle však narážím na zásadní chybu – port USB tu je jen jeden a je umístěný tak hloupě, že nemáte-li několikametrový kabel, bude váš telefon lítat v kastlících na vrchu palubní desky a navíc na něj bude pražit slunce.

Přemýšlím, jestli mi stojí za to kupovat si černý kabel jen kvůli tomuhle autu, a vyrážím na cestu. Grand California má kromě úctyhodné délky také docela dlouhý rozvor náprav, což znamená dvě věci. Jednak, do zatáček si musíte najíždět, a ne málo.

A jednak, při zatáčení je třeba se dívat do zrcátek, abyste se ujistili, že jste vnitřním zadním kolem stále na silnici. Silně zakřivená malá zrcátka to usnadňují, ale bohužel je každé zakřivené trochu jinak a v každém je tedy vidět trochu něco jiného. Rychle si na to ale zvykám, stejně jako na fakt, že je třeba pohledem kmitat mezi silnicí a zrcátkem.