Test Suzuki Ignis AllGrip Hybrid: Schopné, ale nepříliš komfortní

Vzadu zaujmou tři prolisy na C-sloupku; sice příliš nesedí ke konci horní linky oken, ale to nevadí, daří se jim rozbít vizuálně těžkou masu plechu. Je ale trochu škoda, že zadní světla vypadají jak z roku 2009.

Otvírám dveře, sedám za volant a všímám si, že nastupování (a později i vystupování) je díky větší výšce auta dokonale snadné. Jednoduchý, ale nikoliv strohý design palubní desky autu dokonale sedí, infotainment je jednoduchý a před spolujezdcem je malá přihrádka, kam můžete něco odložit – ovšem, v zatáčkách to bude jezdit ze strany na stranu.

Že má černobílý displej, u auta téhle třídy vůbec nevadí. Ukáže v něm, co zrovna dělá mild hybridní ústrojí, ovšem bohužel je na přepínání v displeji jedno tlačítko vedle kapličky přístrojů, což není zrovna praktické.

Displej ukáže nabití baterie i to, co zrovna systém dělá.

Spotřeba 5,9 l/100 km po týdnu mé svižné jízdy je příjemná, ovšem displej ukazuje i další čísla: za týden jsem jezdil 12 a půl hodiny čistého času, z čehož motor díky start-stopu neběžel 34 minut, a tak bylo uspořeno 257 ml paliva. Za rok by to bylo zhruba 13,4 litru, tedy 31,3 kg CO2 vypuštěného do ovzduší a v současných cenách benzínu necelých 400 korun.