Test Škody Superb Scout TDI: Téměř ideální cestovatel

Scout byl doménou Octavie, po faceliftu třetí generace se ale plnohodnotný „junák” nastěhoval i do modelové řady Superb. V minulém vydání byl k dispozici jen příplatkový paket Outdoor.

Superb je jedním z nejkonzervativnějších vozů, které na silnicích potkáte. Verze Scout je tu krom ambic na nezpevněných cestách především k tomu, aby „pana ředitele” obula do tenisek. Tím spíš v oranžové metalíze Tangerine, na kterou si rychle zvyknete, zejména když se na sluníčku rozehraje svými tóny.

Scoutu hraje do noty fakt, že přišel až po změnách, které Superbu nadělil facelift. Příď doznala sice jen lehkých změn, ovšem záď s odlišnou grafikou svítilen, nápisem místo loga a stříbrnou horizontální lištou propůjčuje vozu mnohem modernější nádech.

Říká se, že jestliže Rolls-Royce Phantom má dostatek výkonu, Superb má dostatek prostoru. Prostě tam je. Na zadních sedadlech je ho v podélném směru až směšný nadbytek. Navíc na šířku už je to průměr střední třídy, na rozdíl od „užovky” minulé generace.

Zavazadelník nabídne 660 litrů a dvojité dno, kam se při rodinných cestách hodí schovat kde co. Za 2 300 Kč dostanete krajní hlavové opěrky se sklopnými částmi na bocích, díky kterým cestujícím během jízdy nepadá hlava na stranu. V ceně jsou i přikrývky úhledně složené v cestovním pouzdru.

V rámci faceliftu se toho uvnitř příliš nezměnilo, protože větší obrazovka infotainmentu v páru s digitálním přístrojovým štítem se objevila už těsně před modernizací. Je to ale velmi povedený pár. Odezva je rychlá, grafika přehledná. Jen zamrzí, že se nedostalo také na dnes už běžné prvky jako je head-up displej či prodlužování sedáku.

Další problém s jinak pohodlnými sedadly spočívá v tom, že odvětrávání je k dispozici až ve verzi Laurin a Klement. Ale co mě štvalo úplně nejvíce, má opačnou příčinu. Pokud jste průměrně či dokonce vyšší postavy, neobjednávejte si elektrické nastavování sedadel. Elektromotory pod řidičovým křeslem ubírají místo, a tak se nelze spustit dostatečně nízko.

Motor 2.0 TDI o výkonu 140 kW podle všeho v současném vydání zažívá své poslední chvíle právě v Superbu. Brzy jej nahradí celohliníková verze Evo. Zcela nová jednotka už se montuje do Octavie čtvrté generace, kde zaujme o něco jemnějším chodem v nízkých otáčkách.

Síly má dost i ve sprintech na německých dálnicích a když byla řeč o převodovce, jedná se rozhodně o jedno z nejpříjemnějších spárování motoru s dvouspojkovou skříní. Software umně předvídá a většinou se změna převodů vede hladce, a to i ve městě.

Pokud odečtete kolony, popojíždění po městech a na ostrově, nebo sprint na německé dálnici, počítejte s pěti litry, které mi ukázal počítač před naloděním na trajekt v italském Piombinu. To se pak na počítadle dojezdu rozsvítí třeba číslovka 1280 kilometrů na jednu nádrž.

Při jízdě za tmy se zase předvedly nové LED Matrix světlomety. Vykrývání okolního provozu funguje přesvědčivě, byť když se naráz objeví více bodů, které je třeba odstínit, systém to raději vzdá. V tom se liší od systémů luxusních značek, které mají více segmentů.

Vůz byl obutý na osmnáctipalcových discích, které jsou rozhodně lepší volbou než příplatkové „devatenáctky”. Už tak se jedná o nízkoprofilové pneumatiky a mimo silnice budete mít obavy o poškození disků a defekt. Těžká kola občas tvrdě zapadnou do výmolů, ale podvozek dopustí dupání o dorazy až v extrémních případech.

Scout přináší do modelové řady Superb skutečně nádech dobrodružství, odvázanosti. Oranžové oplastované kombi navíc činí z dobrého společníka na dovolenou ještě lepšího. Mimo silnice nabídne přesně tolik benefitů, aby tím neomezilo to dobré, co je na lehce přerostlém kombi střední třídy. Tedy například nesmírný prostor a pohodlné odpružení.