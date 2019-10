Nepochopený, nebo nepochopitelný? Test Rolls-Royce Cullinan

Fiat Multipla už je historií, a tak na aktuálním automobilovém trhu neznám víc kontroverzní auto, než je Rolls-Royce Cullinan. Ona samotná myšlenka SUV od takové značky vzbuzuje emoce.

Když jsem viděl reklamu, kterou aristokratická automobilka novinku prezentuje, byl jsem trochu zaskočen. Víte, v ideálním světě, který si dvě R dosud malovala, se mluví archaickou britskou angličtinou, mléko do kávy si po dvanácté nenalijete, nosívá se smoking a ženám se drží dveře, i ty automatické. Ale teď vážně.

Problém je v tom, že v přiloženém spotu vystoupí dvojice ve volnočasovém oblečení, načež z kufru vyskočí jejich chlupatí přátelé. Kteří se zcela jistě při procházce lesem zašpiní. A vy víte, že ten koberec v zavazadelníku je ještě huňatější...

Trošku jako kdyby do marketingového oddělení mezi pány s tvídovými saky nastoupili mladí kreativci a najednou patří Rolls-Royce do lesa. Dříve nemyslitelné, dnešní realita. Je tedy Cullinan stále tím Rollsem, který obdivujeme, nebo je to první známka toho, že se už i tato značka dnes mění?

Je velký, ale kdy Rolls nebyl?

Po nasednutí do tohoto auta se neubráníte tomu nejzákladnějšímu vjemu. Je ho ale sakra kus, že? V porovnání s obřím Bentley Bentayga je o podstatných 150 mm širší. Takže pražská ulička v Pařížské vám bude připadat mnohem užší než kdykoli jindy. Což může být pro potenciální klientelu důležité.

Jenže taková vlajková limuzína, nový Phantom, je o 421 mm delší. A tak to bylo vždy, vozy Rolls-Royce vždy poutaly nejen svou obří maskou chladiče, ale také tím, že byly obrovské, a přitom do té masy kovu uměly schovat i dost britské elegance.

Proto zadání postavit na tomto stylu SUV nemuselo být zase tak náročné. Cullinan má vyšší podvozek a prosklení, ovšem to základní si nechává. Moc se mi líbí ten výčnělek na zádi - to je něco, co ještě nikdo nepoužil. Prvek odkazuje na auta ze třicátých let, kdy i Rollsy měly takové zakončení zavazadelníku.

Že je Cullinan obří? Ano, ale podobně vysoká je u Rolls-Royce i vlajková limuzína Phantom. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Vozy této značky vždy měly vyšší stavbu, aby se do nich pohodlně nastupovalo a poskytly posádce patřičný rozhled. Cullinan to pochopitelně ještě umocňuje. Interiér je zcela v klasickém duchu. Je zpracován o něco více do detailu a moderněji než v případě starší trojice Ghost, Wraith a Dawn. Na mysli mám i multimédia. Infotainment už vychází z modernějšího BMW iDrive, a tak rozhodně ostudu neudělá. Čímž jsem si v případě Dawnu nebyl tak úplně jist.

Především je to tady nádherné uvnitř. Opravdu, konfigurace tmavě a bledě modré se světlým dřevem interiéru dodává pocit nenuceného luxusu. Před sebou máte v podstatě kus zámecké kredence a všechno je naprosto kvalitně zpracováno. Vždyť výběr materiálů a jejich slícování podléhá řádově náročnějšímu procesu než u jakéhokoli jiného SUV sebelepší značky.

Individualizace, která u tohoto výrobce skoro ani nezná mezí, je na testovacím autě pěkně vidět. Paket pro zadní sedadla nabízí výklopné obrazovky ze stolečků a místo pátého místa konzoli s místem pro karafu a skleničky. Za sebou pak máte lednici na šampaňské.

Jen tak si posedět a pokochat se výhledem... Foto: Jakub Kynčl, Novinky

To pravé divadlo rozehrajete v zavazadelníku. Víko je dělené, takže si na něj lze sednout. Jenže pozor, nebudete si přeci sedat jen na nějaké víko. K dispozici tu je panel, který vyjede i se sedátky a stolečkem. Wow efekt zaručen.

Plavný a dokonale tichý, ale nikoli bezchybný

Ve světě dvou R je jedna věc jednoznačná. Je tu Phantom, absolutní vrchol a zkrátka „Ten Rolls”. Pak je tu nižší řada, stále obří a neskutečně luxusní, ale přeci jen - ta nižší řada. Mluvím o zmíněném triu Ghost, Wraith a Dawn. Jenže kam zařadit Cullinan? Inu, zatímco cenou se podle neoficiálních údajů řadí spíše k té nižší skupině, motor má příbuzný více s Phantomem.

Jedná se o jednotku s tradičním zdvihovým objeme 6,75 litru. Tedy jednotku s vyšším podílem ruční práce při výrobě, a nikoli tu, která má objem „jen” 6,6 litru a najdete ji i v sedmičkovém BMW. Rád bych řekl, že tento motor, který má rovněž dvě turbodmychadla, je ještě o něco kultivovanější a lepší, ale už jenom proto, že ani ten „menší” není slyšet, tak to tvrdit nemohu.

Interiér je dokonalou kombinací moderny a tradice. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Vážně, odhlučnění nejen motoru, ale i aerodynamiky a podvozku je na takové úrovni, že si budete připadat, že vlastně v autě nesedíte a je vám na okna puštěn nějaký němý film. V duchu hesla, že výkon vozu Rolls-Royce má být takový, aby jej bylo dostatek, je ho zkrátka dostatek.

Na pokyn vaší pravé nohy reaguje vůz s tím správným zhoupnutím a zpožděním, načež následuje akcelerace, kterou byste od tohoto obýváku nečekali. Vše ale ve spolupráci s bezchybně sametovou osmistupňovou převodovkou v rámci dobrých mravů, samozřejmě.

Pak je tu otázka podvozku. Vůz pracuje se vzduchovým odpružením nastavitelným v několika výškách, což vám umožňuje vjet i do terénu. Pravděpodobně čekáte, že Cullinan se bude jenom vznášet a díky tomu, že jde o SUV, bude žehlit silnici ještě lépe než příbuzné sedany. Ano, je to plavné a i v rychlejším tempu přitom velmi stabilní a jisté auto.

Respekt si tohle auto budovat nemusí. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Jenže právě kvůli vyšší stavbě mám pocit, jako kdyby se chytrý management podvozku musel snažit kočírovat hmotu obezřetněji a podvozek kvůli tomu působí jako tužší. Takže zatímco se karoserie dokáže příjemně zhoupnout a filtrovat většinu nerovností přímo královsky, několikrát za den určitě narazíte na sérii výmolů, které ucítíte.

Tehdy těžká kola už do dorazů prostě musí a do toho neskutečného ticha jemné bubnování zaslechnete. Inu, to se opět vracíme k tématu zbytečně vysokých aut, módních SUV. Rozhodně tedy nejde o auto, které bez rozmyslu pošlete na jakoukoli silnici-nesilnici, jak je tomu u Mercedesu třídy G s polozávodním uložením tlumičů a specifickým off-roadovým podvozkem.

Závěr

Je nepochybné, že tohle auto vzniklo pro trhy jako je Rusko, Saúdská Arábie, ale klidně i Spojené státy. Vyšší stavba ve světě Rolls-Roycu byla vždy tradiční a Cullinan přináší ještě větší rozhled a prostor pro posádku ve smyslu toho, že prostě sedíte opravdu na trůnech, nikoli v autě.

Nepochybuji také o tom, že se bude lépe cítit právě na šílených cestách, na které se na zmíněných trzích vůz dostane. Jenže pokud třeba majitel nechce jezdit pravidelně po horách a nevyužije tak pohonu všech kol, v Evropě bych stejně volil tradiční karoserii sedan. Ať už v případě Ghostu či Phantomu. Na obstojných silnicích se chovají o něco lépe a tradicionalismus jim v těchto kabátech prostě tak nějak víc věříte.

Rolls-Royce Cullinan Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Ovšem v žádném případě nelze brát Cullinan jako nějaký krok bokem. Tohle je bez jakýchkoli pochybností vůz, který patří do portfolia jedné z nejúchvatnějších automobilových značek na světě.

Hodnoty jako ticho, materiály, individualizace, celková sladěnost pohonného ústrojí a prvků, jako jsou ladné řízení a odezva pedálů... A především celková atmosféra - to všechno tady najdete a i tady je to něco neopakovatelného. Ale ty psíky si raději nechte doma, prosím.

Rolls-Royce Cullinan

Motor:

6,75 l, vidlicový zážehový dvanáctiválec, 2x turbo Max. výkon:

420 kW (571 k) při 5000 ot./min

Max. točivý moment:

850 N.m při 1600 ot./min

Převodovka:

osmistupňová automatická 0-100 km/h:

5,2 s

Nejvyšší rychlost:

250 km/h (el. omezeno) Průměrná spotřeba:

15,6-16,6 l/100 km

Pohotovostní hmotnost:

2660 kg

Délka x šířka x výška:

5341 x 2000 x 1835 mm

Základní objem zavazadelníku:

neuvádí

Poháněná náprava:

4x4 Cena testovaného vozu:

neuvádí