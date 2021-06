Test Renaultu Megane Grandtour E-Tech: Zdařilá kombinace světů

Nová středová konzole je velkým zlepšením hlavně co do moderního vzhledu. Infotainment však má také širší možnosti.

Rychlonabíjení tu ale nečekejte, na rozdíl třeba od Mercedesu třídy A to není tak, že byste vybité auto připojili k nabíječce, na půl hodinky si odskočili na nákup a přišli k nabité baterii. Chce to možnost nabíjet doma. Anebo v tom obchodě s veřejnou stanicí strávit více času. S palubní nabíječkou o výkonu 3,7 kW to potrvá 3 hodiny.

Jako ostatní „nabíjecí“ hybridy, i megane umí při nastavené trase v navigaci pracovat s elektřinou tak, aby jel co nejefektivněji. Režim se tu jmenuje e-nav a vůz v něm využívá energii tak, aby dojel do nastaveného cíle s vybitou baterií.

V chování auta je snad i kvůli baterii určitá zajímavost – záď vozu jde do zatáčky citelně později než příď, a tak vyvolá náznak rotace auta kolem svislé osy. S nízkou adhezí, např. na sněhu, by vůz mohl mít tendenci jít do přetáčivého smyku. Rozhodně by vůz snesl o chloupek tužší a rychlejší odpružení, a taky pneumatiky s nižšími bočnicemi; má obuté příplatkové 17” disky a osmnáctky za další příplatek tu, myslím, nebudou na škodu.