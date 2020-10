První jízda hybridními Renaulty E-Tech: Skoro jako v elektromobilu

Na první pohled to vypadá jako nesmysl, zubová spojka přeci nemůže fungovat místo klasické a nesynchronizované převodovky upadly do zapomnění už před desítkami let. Podle Renaultu však právě třecí spojka a „synchrony“ – kroužky v převodovce, které pasivně zajišťují srovnání otáček ozubených kol pro hladké přeřazení – jsou to, co nejspíše selže.