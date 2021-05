Test Mini Countryman s obytnou vestavbou: Hipster na čundru

Dvojtest Hyundai i30 kombi po faceliftu: Racionální diesel vs. dychtivý benzín v N Line

Co je tedy stylovějšího, než zrovna tohle auto vybavit kuchyní, dětskou rozkládací postelí a střešním stanem? Jenže může něco takového fungovat? Nejprve popořádku, vůz jsem si přebral bez kempovacího vybavení...

Facelift přinesl countrymanu nové LED světlomety, stejnou technologií jsou vybevena i mlhová světla či zadní svítilny, do kterých se jako do posledního modelu značky dostává krásný symbol britské vlajky.

Podobně odvážní můžete být i uvnitř, díky konfiguraci Mini Yours lze mít třeba i takovouto modrou prošívanou kůži. Je dokladem, že i zelené auto s modrým vnitřkem může vypadat skvěle.

V době, kdy jsme obklopeni obrazovkami s rozlišením, které ani lidské oko nerozpozná, je rozostřený displej za volantem nepochopitelný. Možná za to může povrchová úprava, nicméně ani netřeba se na displej dívat příliš zblízka, abyste ve srovnání se skvělou grafikou centrálního infotainmentu, který obecně nemá chybu, viděli propastný rozdíl.

Modernizace samozřejmě nezasáhla do základních vlastností interiéru countrymanu. Typicky zkosené a zakulacené čelní okno nabízí skvělý výhled, sedadla jsou pohodlná a přitom podrží v zatáčkách.

I přes klady tohoto pohonu však pochopitelně může scházet bublání od výfuku a celkově náruživější projev zážehového dvoulitru ve verzích S či JCW, ale to už je věc osobních preferencí.

V rámci faceliftu automobilka zapracovala i na naladění odpružení, které je nyní dle mého názoru snad nejlepší ve svém segmentu. Dostatečně tuhé tlumiče umí skvěle krotit velká kola na krátkých nerovnostech i polních cestách, auto se málo naklání a v kombinaci s relativně přesným řízením má i toto největší Mini v sobě onen „motokárový pocit”, kdy příď nadšeně reaguje a vrhá se do každé zatáčky, přitom odpružení dovolí karoserii se lehce zhoupnout, dodat pocit pohodlí.

V Bílovicích nedaleko Uherského Hradiště jsem se zastavil pro dvě zásadní položky. Na střechu putoval stan Hussarde Duo od firmy Nait Up, kam české Egoe Nest instaluje pouze matraci a pro dva dospělé je více než dostačující. Ovšem to podstatné je třeba vměstnat do zavazadelníku.