Test Land Roveru Defender 90: Moderní, ale předloze věrný

Původního defendera mám svým způsobem rád, i když jsem s ním toho nikdy moc nenajezdil. Asi jako buchanku – je to kostitřas, ale projede úplně všechno a má obrovské množství charismatu. A taky je to klasický offroad na rámu s tuhými nápravami.

Dávám mu ale šanci, a to v krátké, na každý den nepříliš praktické, ale v terénu teoreticky o to lepší variantě 90. Idea označení je v rozvoru náprav v palcích – ovšem ne v rozvoru tohoto auta, který je 101,9″, neboli 2587 mm, nýbrž v tom, že v roce 1984 přišel na svět Land Rover 90. A ten měl rozvor nikoliv 90″, nýbrž 92,9″ (2360 mm). Logické, ne?

Podobně jsou odkazem na minulost kusy kapoty připomínající slzičkový plech, ale zatímco u minulých generací se sem dalo bezpečně šlápnout, tady je to jen dekorace. To výdech na boku vypadá o poznání reálněji.

Interiér je však prostornější; dokonce tu můžete mít vpředu tři sedačky v jedné řadě. Je to tu vážně velké, ten titěrně vypadající středový displej má naprosto normální velikost a je bez problému čitelný i použitelný. Ano, je trochu daleko linii pohledu, ale s tím, jak vysoko sedím, by byl daleko i „tablet“ trčící z palubní desky nahoru.

Je to auto, které beze zbytku odpovídá ethosu dnešní značky Land Rover. Můžete s ním bez kompromisů – dobře, možná parkování je s šířkou 2,1 m přes zrcátka náročnější, ale to je vše – jezdit po městě, ale taky klidně vyjet do divočiny a on všechno zvládne.