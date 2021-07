Test starého nového auta: UAZ Buchanka je stále stejně okouzlující

Na rozdíl od detailů či názvu, které se v průběhu let měnily, základ zůstal stejný – věrný zadání vyrobit co nejlépe použitelné užitkové auto na co nejmenším půdorysu s co nejlepšími terénními schopnostmi. Řidič a spolujezdec sedí téměř zcela mimo rozvor náprav – přední kola máte pod zadkem – právě proto, aby se toho do nákladového prostoru vešlo co nejvíc, ale aby auto bylo co nejmenší.