Test Citroënu ë-C4: Komfort na prvním místě

Jen se na něj podívejte – světelný podpis na obou koncích auta vypadá, jako by byl zlámanou linkou, odhalit na přídi nějakou tvář, v níž by světlomety tvořily oči a maska ústa, je v podstatě nemožné, a zadní sklo, skloněné ve snaze připomínat kupé, dělí spoiler na dva kusy.

Třebaže dnes Citroën plní roli levnější značky v portfoliu koncernu Stellantis, vždycky měl za cíl přepravovat svou posádku v co největším pohodlí. A sedačky tomu napovídají – jsou rozměrné a díky speciální pěnové výplni příjemně měkké. Bohužel v nepříliš příjemné kůži, která je čtyřicetitisícovým příplatkem, se záda potí, i když je venku pod 20 °C; látka by udělala lepší službu.

Adekvátně tomu, že je vůz stavěný na to, aby řidiče co nejméně obtěžoval, je i velmi jednoduchý přístrojový štít. Je to malý displej, který prostě ukazuje rychlost, míru zatížení pohonného ústrojí a stav baterie s dojezdem – to je všechno.