První jízda s Audi R8 po faceliftu: Pan Dokonalý mezi supersporty

I přesto, že čtyři kruhy ve společnosti konkurentů od opravdu exkluzivních značek nezní zase tolik exoticky, tohle auto se vždy dokázalo prosadit, a to nejen díky tomu, že bývá o pár stovek tisíc levnější. Má svůj vlastní charakter, a to i po modernizaci.

Řidičská pozice by pro mne bývala ideální, kdyby šlo volant ještě trošku více přiblížit tělu. Takhle jsem musel volit lehký kompromis s řízením na pokrčenější nohy. Jde o milimetry, ale u auta tohoto výkonu chcete být pedant, co se ideálního komfortu k řízení týče.

Infotainment je pak soustředěn do digitálního přístroje za volantem. Stejně jako u modelu TT zde tedy chybí středový displej. Což o to, systém funguje dobře, je rychlý, moderní, čitelný. A vše tady zvládnete i bez středové obrazovky, včetně například systému Apple Carplay.

Interiér R8 je jinak příjemné místo k životu, všechno je extrémně kvalitně zpracováno, úložných prostorů je relativně dostatek... Jen tomu prostě něco chybí. Nějaký dotek exkluzivity. Připadáte si tu trošku jako ve velmi luxusní prosklené kanceláři. Čisto, uklizeno, z kvalitních materiálů. Ale že by vám spadla čelist, to nikoli.

U desetiválcové R8 se vždycky všechno tak nějak točilo kolem motoru. A to nejen kvůli tomu, že na něj u verze kupé krásně vidíte skrze sklo a za šera či tmy je na něj po odemčení dokonce i posvíceno. Jde o to, jak vzácně skvělý tento agregát je.

To vše je doprovázeno skvělým zvukovým doprovodem. To tak nějak čekáte, vždyť tady ve výfuku žádné turbo ty zvukové orgie neruší. Jenže proti jsou nové hlukové předpisy. Alespoň částečně.

Fakt, že je motor umístěn za vašimi zády, nicméně ucítíte nejen při jízdě. Zaparkoval jsem auto v podzemních garážích a pryč byl asi dvě hodiny. I přesto, že bylo v garáži chladno, nastupoval jsem do neuvěřitelně dusného interiéru. Přes plexisklo a stěnu prostě motor vážně hodně topí. Ne že by to nevyřešila klimatizace za pár sekund, ale tohle u klasické koncepce nezažijete a je to zajímavá zkušenost.