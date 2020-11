Test Alfy Romeo Stelvio: Realista s duší sportovce

Představte si, že si chcete koupit auto, které nemá (skoro) nikdo jiný, ale které by bylo zároveň praktické na každodenní dojíždění do práce, občasnou cestu za babičkou přes půl republiky i občas na rodinnou dovolenou. Ostatně, odpověď na takovou otázku hledá řada lidí, kteří mají rádi neobyčejné věci a auta zároveň.

Dosud zásadním prvkem tohoto „charakteru“ byl infotainment, ovšem ten byl vylepšen a, řekněme, už není tolik k zlosti. Domovská obrazovka má několik „dlaždic“, které si můžete upravovat, podobně jako u BMW nebo třeba Seatu. Centrální ovladač však pořád nemá pevné tlačítko „Zpět“, které by potřeboval jako sůl.

Na rozdíl od mnichovské automobilky tu funguje Android Auto a displej je konečně dotykový. Bohužel, ony dlaždice si ne vždy pamatují, jak je nastavíte; zejména mapa se mi neustále vracela z dvoutřetinového zobrazení do pouhé jedné třetiny. Když už jsme u mapy – navigace má jakási dopravní data, ale nejsou tak dobré, jako u německé konkurence.

Prostoru nemám nedostatek na předních sedačkách ani „za sebou“ a pochválit musím také zavazadelník co do velikosti i umístění háčků na tašky – jsou dostatečně vysoko. Chtěl bych ale trochu měkčí výplň sedadel a výraznější boční vedení.

Základní turbodiesel ho má docela dost. Ne že by to byl nějaký rychlík, rozhodně ne ve srovnání s ostrou verzí Quadrifoglio Verde , kterou jsem testoval před téměř dvěma lety, ale snad nikdy mě nenapadlo, že bych potřeboval víc síly. Motor je slušně utlumený, byť své palivo nezapře, ale nejvíce potěší spotřebou – normální jízdou jsem dosáhl průměru 6,9 litru na 100 km, což mě velmi příjemně překvapilo.

Všimněte si teploměru oleje, nikoliv vody, po levé straně. A ano, rychloměr bych otočil o 90° doprava, aby bylo líp vidět na nižší rychlosti; díky za číslo uprostřed displeje. To se navíc mění po 1 km/h, neskáče po několika, jako u drtivé většiny aut.

Podvozku by slušelo trochu měkčí naladění – jsem vděčný za pneumatiky s vysokými bočnicemi – a převodovce úprava softwaru. Všudypřítomný – doslova, montuje se snad do každého druhého auta – osmistupňový automat od firmy ZF trochu cuká, když s pedály pracuji jemně.

Některé ovládací prvky připomenou - mírně řečeno - automobilku BMW. Ale to není špatně.

S pohonem všech kol to je lepší. Jednak stěhuje točivý moment mezi nápravami plynule a rychle, a jednak dokáže i na silničních pneumatikách vyjet prudký prašný kopec. Jen nesmím odlehčit protilehlá kola. To je bezmocně protáčí a já musím couvnout a na ten kopec najet jinak.

To nejlepší nakonec – tohle auto chce jezdit. Některá auta jsou spotřebiče, jiná se tváří, že je obtěžujete, když po nich chcete pohyb – a tahle Alfa od chvíle, kdy ji nastartujete, až do zaparkování v cíli dychtí jezdit. Okamžitě se mi vybavilo již zmíněné QV, které v sobě má tuhle horlivost taky, a zaradoval jsem se, když jsem ji cítil i ze základního „nafťáka“.

Není to sporťák, ba ani náznakem, ani ostré SUV, takže mě tahle vlastnost těší o to víc. Alfa Romeo postavila auto, do kterého můžete dát jakýkoliv motor, a ono vám bude pořád říkat „Tak jedem!“ a vy s úsměvem na rtech vyhovíte jeho přání.