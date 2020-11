První jízda v BMW řady 4: Zapomeňte na zuby

Když se řada 4 představila, svět oněměl úžasem. Bohužel ne úplně v pozitivním slova smyslu. Nikdo nemluvil – a dodnes nemluví – o ničem jiném, než o gigantických bobřích zubech, které nahradily tradiční ledvinky.

Na straně BMW to však není chyba. Designéři mohli navrhnout ledvinky normální velikosti; ba co víc, jsem si jist, že jsou mezi návrhy, které skončily v koši. Ale to by „čtyřka“ byla jen zmenšenou kopií řady 8 – mimochodem vynikajícího auta – proběhla by médii a bylo by ticho. Právě proto, že je design přídě tak kontroverzní, jakákoliv fotka nové řady 4 vyvolá vášnivou debatu. Pořád se o ní mluví, i když je na světě už několik měsíců.

Jenže se mluví jen o designu, a na ten auto nejezdí. Říkal jsem si, že by „čtyřka“ mohla být menší, levnější, jaksi „lidštější“ verzí „osmy“ – a když jsem tedy dostal příležitost se s ní projet, neváhal jsem. V naději, že to bude zadokolka, jsem před silným benzínovým šestiválcem dal přednost slabému turbodieselu, ale o tom až později.

Kokpit mi přesně pasuje - není ani velký, ani stísněný. Foto: Marek Bednář, Novinky

Usedám za volant mezi příjemný středový tunel a neobyčejně vysokou hranu dveří, samozřejmě s bezrámovými okny. Přijde mi, že sedím strašně nízko, že nemůžu vidět ven, ale když se dívám kolem sebe, je všechno v pořádku. To jen ty boky jsou vysoko.

Interiér je totožný, jako u všech ostatních BMW, což znamená výbornou ergonomii a také velmi dobrou kvalitu zpracování, třebaže ne tak dokonalou, jako v případě „sedmičkového“ sedanu či SUV.

Opěradlo je výborné, ale u sedáku příplatkových křesel bych chtěl lepší boční vedení. Foto: BMW

Že tohle BMW patří do dolní půlky nabídky, ukazuje i ovládací panel na středovém tunelu bez blyštivých křišťálů. Je však díky tomu praktičtější, neboť touchpad na ovladači iDrivu je matný a nesrovnatelně lépe se na něm prstem píšou písmenka, když něco zadávám do navigace.

Tato levnější verze centrálního ovládacího panelu se používá příjemněji než ta ve špičkových modelech. Foto: Marek Bednář, Novinky

Seznámení proběhlo velmi rychle, tak ještě nastavit sedačku – na zadní místa se ani nepokouším soukat – a můžeme vyrazit. Nastavitelné bočnice dobře drží, jen bych si v sedadlech z M-paketu představoval lepší boční vedení i na sedáku.

Racionalita pod slupkou

Stodevadesátikoňový turbodiesel jen těsně není nejslabším motorem v nabídce a musí rozpohybovat nejen všechna čtyři kola, ale hlavně více než 1,7 tuny pohotovostní hmotnosti, což není zrovna málo. Já ale vyrážím do deště, takže mám dojem, že mi výkon chybět nebude, a i ta nechtěná čtyřkolka se bude hodit.

Přístrojový štít je přehledný, ale moc si tu toho nenastavíte. Foto: Marek Bednář, Novinky

Motor startuje bez přílišných vibrací a netrpí jimi ani na volnoběh za studena; mnichovští inženýři si s odhlučněním dali opravdu záležet a povedlo se jim to. Své palivo motor nezapře, ale že by posádku nějak rušil, to v žádném případě.

Vyjíždím na dálnici a trochu přidávám plyn; rozumně nad dálniční limit se „čtyřka“ dostává svižně a je v těchto rychlostech sebejistá. Ve výbavě je adaptivní tempomat, který funguje velmi dobře; jeden by to očekával u auta z Německa, které je protkané dálnicemi, ale úplně pravidlem to není.

BMW patří k hrstce značek, která svítí s denním svícením i vzadu. A kdybyste tu čekali směrovky v šedé části, mýlili byste se - jsou pod linkou obrysovek a dokud neblikají, nejsou téměř vidět. Foto: BMW

Překonávám pár desítek dálničních kilometrů a za Berounem sjíždím do lesů a zatáček. Těším se na krásné podzimní barvy, ale pozdě mi dochází, že to znamená i spoustu mokrého listí na silnici. Ale co, pro podvozek i pneumatiky to bude o to náročnější zkouška.

Tourer, co není tak grand

Obojí si s vlhkou a leckdy rozbitou silnicí poradilo skvěle, přilnavost je výborná a auto je díky své koncepci krásně vyvážené a neutrální. Samozřejmě, s lehčím motorem vpředu a pohonem pouze zadních kol by byla příď ve změnách směru hbitější, ale „čtyřka“ není ostrý okreskový nástroj, zejména ne v tomto provedení.

Je mnohem spíš grand tourerem a podle toho se chová – nejradši má rychlé táhlé zatáčky na širokých silnicích s kvalitním asfaltem. Protože je ale o poznání menší než řada 8, příjemněji se s ní jezdí na užších cestách s horším povrchem a snáze se na nich vmáčkne mezi kamion a krajnici.

Není ryzím okreskovým náčiním, ale zatáčky zvládá výborně. Foto: BMW

Jen je trochu škoda, že na určitém typu tupých, ale rychlých nerovností, kterými jsou silnice Středočeského kraje poseté, je odpružení hlučné. Nemám dojem nějakého odskakování a nerovnosti ani nejsou tolik cítit – přes obuté runflaty a tuhý podvozek M Sport – jen jde prostě od zavěšení trochu nepříjemný kravál.

Tím spíš to zaujme, protože je to v podstatě jediný hluk, který do interiéru proniká. Obtékající vzduch kolem auta i valivý hluk od pneumatik jsou odstíněné výborně.

Nepříjemné zvuky v kabině uslyšíte jen zřídka. Foto: BMW

Cestou zpátky do Prahy se snažím aspoň trochu vyzkoušet dynamiku základního turbodieselu. Samozřejmě to není žádná raketa; jako většina 180-190k „nafťáků“ jede moc slibně, když jste někde na 2/3 až 3/4 plynu, ale plný plyn je trochu zklamání. Přesto není dynamika nedostatečná – prostě takový dobrý základ.

Na palubním počítači hledám průměrnou spotřebu; jel jsem docela svižně, ale kvůli podmínkám ne zas moc, tak jsem zvědavý. Číslo 7,4 l/100 km, které ještě cestou po dálnici kleslo na finálních 6,8 litru, mě velmi příjemně překvapilo.

Dobrá volba, ale radši benzín

Jak svou první zkušenost s „čtyřkou“ uzavřít, mám jasno už od cesty domů – novou řadu 4 nelze jinak, než doporučit, i přes bobří zuby na přídi. A jen z malé části proto, že na ně zevnitř nevidíte.

Nejsem fanouškem toho, jak vypadá. Jak jezdí, to už ano. Foto: BMW

Je to vážně dobré auto pro ty, kteří nepotřebují pořád převážet vzduch v kombíku, anebo si jím za příliš paliva razit cestu v SUV - a zároveň jsou za něj připraveni zaplatit spoustu peněz, pokud chtějí prvotřídní výbavu. Dokonce si dovedu řadu 4 představit i ve vlastní garáži, a třebaže nemám rád bílou barvu, tohle auto v ní vypadá vážně dobře. Kvůli mým osobním preferencím však radši s benzínovým motorem.

BMW 420d xDrive M Sport

Motor:

1995 ccm, řadový vznětový čtyřválec, 2x turbo Max. výkon:

140 kW (190 k) při 4000 ot./min

Max. točivý moment:

400 N.m při 1750-2500 ot./min Převodovka:

osmistupňová automatická 0-100 km/h:

7,4 s

Nejvyšší rychlost:

238 km/h

Průměrná spotřeba:

4,3-4,6 l/100 km

Provozní/nejvyšší hmotnost:

1745/2165 kg

Délka x šířka x výška:

4768 x 1852 x 1383 mm

Základní objem zavazadelníku:

440 l

Poháněná náprava:

4x4 Cena základní verze:

1 146 600 Kč (420i 184 k) Základní cena testované verze:

1 271 400 Kč Cena testovaného vozu:

1 849 406 Kč

BMW 420d xDrive Foto: BMW Dalších 9 fotografií