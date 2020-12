První jízda s BMW iX3: Nový normál

BMW iX3 je pro mnichovskou automobilku velmi důležitým modelem. Poté, co do elektromobility značka s bavorskou vlajkou ve znaku vlétla s futuristickým hatchbackem i3 , je na řadě odlišná strategie.

Vždyť elektromobily svým tichým pohonným ústrojím upozorní na každé nekvalitní slícování dvakrát tolik, u iX3 je ale vše v naprostém pořádku. Je to i dobrá odpověď na to, že je tento vůz do Evropy dovážen z čínského závodu, zatímco běžné verze se vyrábí v USA. Nepoznáte to.