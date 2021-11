První jízda s BMW iX: Futuristické SUV, které dokáže překvapit

Možná přemýšlíte, kde že BMW pro takový vůz vzalo techniku. Jedná se o první vůz na zcela nové platformě. Jak to v moderním automobilovém světě bývá, právě nová platforma otevírá zcela nové možnosti, ať už co do detailů, technologií či pohonu. K tomu se však ještě dostaneme.

Těžko povědět, jestli to lze říci takto zjednodušeně a zda-li je to vůbec pravda, ale něco na tom bude. Po usednutí dovnitř jsem totiž chvíli jen tak zíral. Máte pocit, že sedíte na autě, nikoli v autě. Skvělý je totiž výhled díky nízké palubní desce.

Mimochodem, dveře se otevírají na stisknutí tlačítka, kliku zde cestující budou marně hledat často, ale poučení majitelé si pro to určitě najdou nějakou rychlou frázi. Navíc to funguje bez problému, tlačítkem se dveře jen odjistí a poté už je vše „postaru” – tedy automatické otevírání a zavírání ve stylu Mercedesu EQS se zde nekoná.

Na samostatný článek by pak vyšly různé technologické vychytávky. Jmenuji horké novinky jako je palubní kamera namířená do interiéru vozu, která rybím okem zaznamenává pokusy o krádeže nebo vám udělá selfie. Auto se třeba také učí manévrování v garáži, aby poté zaparkovalo samo, panoramatické okno lze ztmavit stisknutím tlačítka...

Vůz také těží z tuhé karoserie vyztužené karbonovými vlákny, odpružení se tak má do čeho opřít. Nejvíce to však vynikne mimo město, některé nástrahy v historickém centru o sobě přece jen daly vědět.

Nízké těžiště je také znát v zatáčkách, kde iX dokáže udržet překvapivě vysoké tempo, to vše při obdivuhodné stabilitě. Přesto je to docela jiný zážitek než třeba v X5, která na poměry segmentu dokáže řidiči zprostředkovat nějaké informace. iX se i za těchto okolností v tom všem tichu a pohodlí snaží spíše šoféra izolovat.

Nabízí se tak vrátit o pár odstavců výše, kdy jsem pocit po usednutí do interiéru popsal jako žuchnutí do pohodlného gauče v obýváku. Umění iX je v tom, že i když nasadíte opravdu vysoké tempo, zvládá jej s naprostou lehkostí na jakémkoli povrchu.

Pro takto velké a silné auto je zapotřebí velká baterie, čehož se v případě iX dočkáte. Testovaná výkonnější varianta má využitelnou kapacitu bateriového balíčku 105 kWh. To by dle přísnějšího protokolu měření WLTP mělo vystačit na 549 až 630 kilometrů. V realitě to bude nejspíš o něco méně, ale to si troufnu potvrdit až po delším soužití.