Ztráta práce dokáže u mužů vyvolat psychické trauma, se kterým se neumějí poprat

Obávám se, že tato bezpečná pohoda končí a my si budeme muset zvyknout na to, že práci můžeme ztratit. Od lidí vyžaduje nová situace daleko větší pokoru a flexibilitu.

Muži nesou ztrátu práce, a to zejména ve vyšším věku, těžce. Často pak upadají do pasivity a k pocitům poraženectví, a to už v okamžiku, kdy rodina ještě má rezervy a zvládne tak i několik měsíců bez toho, aby muž práci měl.