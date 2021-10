Změny v očkování od nového roku: Pro dospívající proti meningokokům zdarma a další

Proti chřipce se u nás každoročně nechá očkovat pouze okolo 7–8 % Čechů. Pokud se zaměříme na obyvatele starší 65 let, kteří spadají do rizikové skupiny, pak se jich v roce 2018 v České republice nechalo naočkovat 21,8 %. Pro srovnání v Irsku se v roce 2018 naočkovalo 68,5 % obyvatel starších 65 let a ve Velké Británii dokonce 72 %. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je cílem 75% proočkovanost rizikové populace.