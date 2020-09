Živí obří šneci jako pomocníci v omlazení pleti

Využívání hlemýžďů sahá až do starověkého Řecka, kdy tato zvířata lidé rozdrtili a následně je používali jako lék na kožní léze. V posledních letech se výrobky obsahující hlemýždí sliz stávají čím dál tím více populárnější, a to zejména v Asii, Francii, ale také Chile či Itálii.

Svoji klientelu si ale hlemýždi našli rychle. „První sezení jsem si myslela, že to nezvládnu. Při dalším mi to ale už bylo příjemné, a dokonce jsem při tom usnula, jaký to byl relax. Všímám si rozdílů na své tváři, mám plnější kontury a více zářím,“ říká Alia Faresová pro Reuters.