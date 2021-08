Žena, která kvůli rakovině přišla o jazyk, vydala kuchařku pro lidi s podobným postižením

Když v říjnu 2018 rozbolel Lauru Marstonovou jazyk, nikdy by ji nenapadlo, že se jedná o projev závažného onemocnění. S bolestí se tak trápila další měsíce, než si jejího bolavého puchýře na zadní straně jazyku všimla její sestra, která ji donutila vyhledat praktického lékaře. Ten ji okamžitě odkázal na odborníky v londýnské nemocnici New Barnet, kde jí na základě výsledků z biopsie 21. května 2019 sdělili, že se jedná o zhoubný nádor jazyka v pokročilé fázi onemocnění.

„Když mi to všechno řekli včetně toho, že už nebudu moct ani nikdy mluvit, šla jsem na nádraží, odkud jsem měla jet domů, a při pohledu na koleje mě přepadla obrovská touha vše okamžitě ukončit. Nedokázala jsem si představit, že bych tím vším měla projít,” svěřila se agentuře AP Laura.

Naštěstí nic nevzdala a rozhodla se bojovat. „Tehdy jsem si slíbila, že udělám vše pro to, aby se mi vrátil hlas a mohla opět ochutnat jídlo,” dodala.

„Lékaři byli úžasní. Jen díky nim jsem si velmi záhy uvědomila, že existuje život i po rakovině a musím udělat vše pro to, abych vše zvládla,” říká Laura.

Již po třech dnech intenzivní péče se tak Laura učila znovu polykat a mluvit. Nejprve tak do svého jídelníčku zařadila tekutiny a pak začala s pravidelným zpíváním abecedy.

„Snažila jsem se ze všech sil, abych zvládla vše, co jsem měla, abych mohla jít z nemocnice co nejdříve domů, což se po devíti dnech po operaci i stalo,” říká Laura.

Z rychlosti Lauřiny rekonvalescence byli nadšení i samotní lékaři. Vůbec nepředpokládali, že by jí mohli odstranit sondu na krmení tak brzy.

Od té doby, co přišla Laura domů, navíc dělala další obrovské pokroky jak v mluvení, tak v konzumaci potravy.

„Když můj muž jedl k večeři pizzu a já jsem si dávala své další smoothie, rozhodla jsem se, že musím udělat vše pro to, abych si i já mohla opět dopřát jídlo plné chuti. Do rajčatové polévky jsem tak přimíchala nejprve feferonky a později i koření na pizzu, čímž jsem v podstatě vytvořila pikantní pizzovou polévku. Postupně jsem do jídelníčku začala zařazovat i pečené brambory a poté i malé porce klasického jídla. Dnes jím úplně normálně, stejně tak si užívám i života naplno,” uzavírá Laura.