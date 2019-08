Zemřel během testování nového léku na rakovinu, jeho boj nebyl marný

Podle Mellie byl její manžel vždy ve skvělé formě a zdravý. Nemocný byl jen párkrát, nikdy ale nešlo o nic závažného. To se ovšem změnilo v roce 2015.

„Jednou ráno se vzbudil a začal si stěžovat ne velké bolesti. Doslova si stěžoval, že ho bolí srdce. Proto jsme ihned zavolali sanitku, mysleli jsme, že jde o infarkt,” cituje vyjádření Mellie server Telegraph.

Z krevních testů a následné lumbální punkce ale lékaři odhalili něco jiného - akutní formu leukémie, tzv. lymfoblastickou lukémii. Jde o poměrně vzácnou formu onemocnění, podle britského centra pro výzkum rakoviny postihne ročně v zemi 8000 lidí. Grahama lékaři ihned varovali, že jeho léčba musí začít ihned.

„Uklidňující bylo, že jeho nemoc prý byla na počátku. Kdyby se neléčila, měl by pár měsíců života. S chemoterapií, kterou hned nasadili, a s plánovanou transplantací kostní dřeně měl zpočátku šanci, že nemoc porazí. Věřili jsme, že tu s námi bude ještě několik let,” pokračuje ve vyprávění jeho žena.

Transplantace a naděje, která brzy zhasla

Jelikož se velmi brzy našel vhodný dárce kostní dřeně, Grahamův bratr, mohlo se s plánováním transplantace začít velmi brzy. Ani tak to ale nebylo snadné.

„Aby mohli doktoři transplantovat zdravé buňky, museli Grahamovi nejdřív zcela zničit jeho imunitní systém poznamenaný navíc chemoterapií,” popisuje jeho žena.

V únoru 2016 proběhla transplantace, na první pohled velmi úspěšně. I tak lékaři pár varovali, že šance na dlouhodobý život po takovém zákroku jsou velmi nízké. Grahamova doba „klidu” trvala necelých 16 měsíců, do prázdnin roku 2017, kdy zkolaboval na dovolené. Nemoc se vrátila v mnohem horší formě.

Právě v tu dobu se manželé dozvěděli o testování nového léku. Jelikož neměli moc dalších šancí, jak se s chorobou poprat, a Graham byl vhodným kandidátem na testování, s účastí na studii souhlasili. I když oba věděli, jaká jsou možná rizika - od mnoha vedlejších účinků až po fakt, že léčba nemusí vůbec zabrat.

Revoluční postup označený jako CAR-T terapie má zjednodušeně fungovat tak, že se vezmou bílé krvinky z těla pacienta, a v prostředí laboratoře se „přenastaví” tak, aby byly schopné bojovat s rakovinou a v těle se množit. Takto upravené jsou vpraveny zpět do organismu.

Terapie začala v lednu roku 2018. „Nikdo nevěděl, jak bude on nebo další pacienti na léčbu reagovat. Navíc jsme spolu nesměli vzájemně komunikovat, takže jsme se to ani neměli jak dozvědět. Ale doktoři nám sdělili vše, co mohli, pečovali o něj skvěle,” popsala Mellie.

První zákrok v rámci testování nedopadl moc dobře. Grahamovi stoupla teplota přes 40 stupňů, lékaři mu ale nemohli podat nic na snížení, aniž by nepoškodili upravené krvinky v jeho těle. Když se konečně teplota snížila, lékaři bohužel při testech nezjistili požadovaný výsledek.

To samé se opakovalo v druhém testovacím kole. Po 72 dnech v programu tak Graham nakonec skončil, rozhodl se být poslední měsíce života s rodinou. Zemřel 6. června 2018.

I když u něj léčba nezabrala, neznamená to podle lékařů, že by jeho oběť byla zbytečná. Jakoukoli novou zkušeností, kdy zjistí, jak tělo kterého člověka reaguje a na co, se otevírají dveře pro další pacienty k lepší a možná i úspěšnější léčbě.