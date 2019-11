Zdravý muž zemřel po olíznutí psem na zákeřnou infekci

Neobvyklý případ popisuje studie zveřejněná v odborném lékařském časopise European Journal of Case Reports in Internal Medicine. I když je infekce způsobená bakterií Capnocytophaga canimorsus velice výjimečným jevem, neměli by ji majitelé koček a psů ani ošetřující doktoři podceňovat, varuje studie.