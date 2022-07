Zajděte si na manikúru, to vás rozptýlí, řekl lékař 34leté ženě, která prodělala mrtvici

Kdyby se přitom diagnózu dozvěděla včas, mohla jí pomoci léčba, s ročním zpožděním už ale nezabrala. Paní Woolová tak trpí celou řadou potíží, které jí nedovolují vrátit se ani do zaměstnání.

Mrtvice jsou stále hrozbou. Lékaři apelují na lidi s potížemi, aby se nebáli přijít do nemocnice

Většina lékařů totiž vůbec nepřipustila, že by v tak nízkém věku mohla mozkovou mrtvici prodělat.

„Cévní mozkové příhody se přitom běžně vyskytují u lidí všech věkových kategorií, rozhodně to tedy není záležitost jen starších lidí,” dodává Austin Willett, ředitel charitativní organizace Different Strokes, která podporuje nemocné s mrtvicí, kteří jsou mladší 65 let.