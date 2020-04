Využijte volných dní ve prospěch sebe a své rodiny

Imunitní systém člověka má hlavní úkol. Bránit organismus před vnějšími vlivy a je důležité mít na mysli, že je oslabován také permanentním stresem, ve kterém všichni v dnešních dnech žijeme.

Co se vám může honit hlavou:

Otevřou se školy, nebo ne?



Přijdu o práci?



Nebo mi zůstane, ale za menší peníze?

Co asi dělá maminka, ke které už tak dlouho nemůžu, abych ji neohrozila?



Pokud si kladete podobné otázky, stresujete se stejně, jako byste aktuálně prožívala rozvod. A podle odborníků ze serveru webmd.com ještě dlouho budete, protože koronavirová krize tu s námi může být opravdu dlouho.

Pokud chcete, aby vaše tělo bylo silné a stresu nepodléhalo, podpořte svůj imunitní systém tak, že začnete pracovat na jeho posílení.

Univerzálním lékem jsou dostatek spánku a správně sestavený jídelníček, také pohyb nebo další podpůrné prostředky. Mezi ty patří i pozitivní rozpoložení psychiky všech, se kterými jste uzavření v jednom bytě.

„To, že imunitní systém ovlivňuje psychika, je dnes všeobecně známá věc. Dlouhodobý stres, úzkost či zlost přetěžují náš organismus a oslabují imunitu, proto jako první pomoc pro duši navrhuji: Buďme v distančním kontaktu s druhými a nepřejídejme se informacemi. Kontakt s blízkými nám dává pocit, že na to nejsme sami, informační dieta nepřetěžuje naše nervy. Navíc pokud budete komunikovat s někým zvenčí, život mezi čtyřmi stěnami vám nebude připadat tak tragický,“ vysvětluje psychoterapeut Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl.

Ale k praktickým záležitostem: Kromě dalšího byste měla vynechat (tedy pokud kouříte), také tento nešvar. Právě inhalace spalovaných látek, případně par dává prostor vzniku komplikací.

Také je na čase vysmýčit celý byt, neboť právě nečistoty v něm mohou oslabovat výkon vašeho organismu. Stejně tak některé látky obsažené v nekvalitních kusech nábytku, hračkách bez atestu, roztoči v peřinách, mikroplísně ve stěnách, přílišná vlhkost, nadmíra prachu…

Právě situace, kdy je tělo šokově uváděno ve stresovou reakci, je zároveň oslabováno. A může dojít k rozvoji, v lepším případě alergie, v horším například autoimunitních onemocnění.

Odborníci na celostní medicínu se shodují na tom, že právě klid a nadhled je tím, co váš imunitní systém potřebuje. „Nepouštějte si starosti k tělu, věnujte se denně nějakou chvíli sobě, věřte v pozitivní konce. Člověk je totiž nemocný jen tolik, jak žije a jak dovolí svým myšlenkám,” upozorňuje kouč Milan Šmíd.

„Jistě, v období napětí roste celkově spotřeba psychofarmak, vy můžete využít účinky bylinných čajů, dostatek vitamínů, pohybu. Pro posílení imunity skvěle funguje výluh ze ženšenu nebo rakytníku, z řady vitamínů a minerálů byste měla posílit konzumaci hořčíku, céčka, selenu, zinku. Pokud se dlouhodobě necítíte dobře, sjednejte si konzultaci u homeopata. Výborně fungují echinacea, Thymuline, Aviaire, Arsenicum Album nebo Nux Vomica. Sami ale nic neberte bez konzultace s odborníkem. Jen tak se dočkáte skvělého výsledku,” dodává.

Nezapomínejte ani na bylinky obsahující antioxidanty, které chrání před volnými radikály. Zařaďte do jídelníčku například meduňku, mátu, ale také zázvor, česnek nebo cibuli. Výborná je také moringa olejodárná z Filipín, která je právem považována za královnu ve světě superpotravin. Svými vlastnostmi, vitamíny či minerálními látkami předčí leckteré ovoce i zeleninu.

Svou pozitivní roli u imunity sehrvá i vitamín D, jehož zdrojem je z 90 % záření UVB ze slunce. Pro ideální vytvoření vitamínu D se doporučuje pobývat každý den od dubna do srpna přibližně 20 minut venku.

Velkou roli hraje věk jedince, přirozená barva kůže, celkové zdraví, smog a ochranné opalovací krémy. To vše vstřebávání kůží ovlivňuje a rozhoduje, jak dlouho zásoby déčka vydrží. V poměru vydrží pár měsíců, poté se doporučuje doplňovat.

Výbornou prevencí proti nejrůznějším virózám může být i infuzní terapie vitamínu C.

„Tento vitamín má stěžejní význam pro celou řadu funkcí i orgánových struktur, jako je tvorba a ochrana pojivové tkáně, podpora imunity včetně prevence chronického zánětu, syntéza nervových přenašečů včetně endorfinů či kardiovaskulární a onkologická prevence,“ vysvětluje lékař a odborník na lékařskou biochemii Lubomír Novák z Kliniky Yes Visage.

Za normální situace je denní spotřeba vitamínu C kolem 100 až 500 mg denně. Tyto dávky vám zajistí běžnou látkovou výměnu a běžné imunologické reakce, nemají však ochranný ani léčebný účinek. Proto je při zátěžových situacích nutné výrazně zvýšit příjem céčka alespoň na 750 mg i více.

Bohužel ani stravou ani tabletkou tělu takto vysokou dávku vitamínu C zajistit nelze, a to kvůli omezené kapacitě transportních systémů ve střevní sliznici a riziku jejího poškození. Céčko je navíc vitamín špatně vstřebatelný, proto se ho většina vyloučí močí. Právě proto se léčba vitamínem C ubírá cestou infuzí.

Pomoci může i biorezonance. „Pokud je tělo oslabené nebo přetížené, dochází k poruše buněčné komunikace. V případě terapie alergií, virů a bakterií přístroj frekvenční vzory těchto zatěžujících látek zrcadlově otočí a invertované vrací zpět do těla. Tímto způsobem dochází k desenzibilaci na konkrétní alergen a k podpoře vyloučení patogenů a k nastartování správné komunikace mezi buňkami,“ vysvětluje lékař Josef Pekárek ze společnosti Naturcetra Salvea.

Pomoc v podobě ajurvédy

Jaro je obvykle ideálním obdobím pro očistu. Konkrétně je to období na přelomu zimy a jara. Nicméně nyní, kdy jsme všichni pod obrovským tlakem a strachem z toho, co bude, není vhodné tělu připravit další zátěž, kterým očista jednoznačně je.

Místo toho bychom měli dbát na kvalitní, teplou stravu z čerstvých surovin. Ze zimních jídel - maso, těžké obiloviny, mléčné výrobky, které v zimě potřebujeme, abychom mohli odolávat nižším teplotám, bychom nyní měli přecházet na lehčí varianty.

„Těžce stravitelné potraviny jsou teď příliš zatěžující pro náš trávicí systém. V těle se tak usazují nečistoty a převáží práce na jejich odstraňování, místo, aby se v těle vytvářela energie, síla a obranyschopnost. Všechno se zpomalí - metabolismus, tvorba imunity, krevní oběh. Ve výsledku pocítíte úbytek energie, nižší imunita může znamenat větší náchylnost k onemocnění či k jeho horšímu průběhu. Nyní tedy budu hovořit konkrétně k jednotlivým skupinám potravin a jejich úpravě. Jedná se o obecný výčet. Může se podle něj řídit každý člověk, ale je důležité mít na mysli, že jsou obecné,” doporučuje ajurvédská poradkyně Klára Tuzarová z terapeutického centra Namao.

Každý člověk je unikátní a má své speciální potřeby, proto je vždy lepší vše zkonzultovat s odborným ajurvédským poradcem.

„Z podrobného vyšetření doporučí zcela konkrétní kroky - kdy a co bychom měli jíst, jestli je pro nás vhodný půst, zda by nám zásadně nemohla pomoci například meditace nebo nějaké speciální cvičení,” upozorňuje Klára Tuzarová.

Jakmile cítíte, že na tato jídla nemáte vůbec chuť, může to být tím, že vaše tělo je v nerovnováze a žádá si další nevhodné potraviny, které ho ještě více rozhodí.

„V těle i v přírodě to funguje tak, že jedna nerovnováha automaticky vede k další nerovnováze. Čím více z cesty na hřebenu hory sejdeme na stranu, o to víc nás to táhne z kopce dolů, je pak těžké a potřebujeme více úsilí na to se dostat zpět na hřeben zpět do rovnováhy. S tím vám nejlépe pomůže odborník, který nabídne pohled zvenčí. A vyleze s vámi na onu horu, abyste ten rozhled měli i vy a příště už věděli, kudy jít,” dodává odbornice.

Co konzumovat podle ajurvédy:

Z obilovin bychom mohli vybírat - jáhly, pohanku, kukuřici, kuskus, quinou, rýži natural či tapioku.

Z ovoce jablka, sušené fíky, hrušky.



Naopak se nedoporučuje zejména čerstvý, tepelně neupravený banán a obecně studené ovoce. Zkuste jej vždy tepelně upravit s nějakým zahřívacím kořením - skořicí, kardamomem či muškátovým oříškem.



Zahřívací koření pomáhá vašemu trávicímu ohni trávit jídlo. Můžete si to představit tak, že ho jakoby předvaří a do trávicích cest se tak dostává už předpřipravené a tělo si s ním díky tomu lépe poradí.

Ze zeleniny je vhodná veškerá listová, ale se saláty to nepřehánějte. Jejich čas přijde až v létě, kdy je díky vyšším okolním teplotám bude naše tělo lépe trávit.

Dále zařazujte zelené fazolky, brokolici, květák, čerstvé kopřivy, pampelišky, kapustu, čerstvý medvědí česnek, špenát.



Jakékoliv čerstvě utržené jedlé listy (bršlice, kopřiva, pampelišky, šťovík, medvědí česnek) jsou teď fantastické pro naše potřeby. Mají schopnost z těla vytáhnout nečistoty, svou hořkou chutí fungují proti toxinům a zabíjejí mikroorganismy.

Luštěniny jsou nyní pro svou svíravou a hořkou chuť rovněž ideální přílohou k zelenině či lehkému masu. Z méně obvyklých bych doporučila rozličné druhy fazolí, čoček. Úžasnou službu naší imunitě nyní udělá například naklíčené mungo, kterým posypete svůj oběd z tepelně upravené zeleniny a obilovin.

Z masa lze doporučit kuřecí, králičí či krůtí z osvědčených zdrojů. Maso na jaře není doporučeno konzumovat ve velkém množství. Zkuste jeho potřebu omezit na třikrát do týdne. Luštěniny, obiloviny a zelenina bohatě pokryjí bílkovinnou potřebu běžného člověka.

Mléčným výrobkům se teď spíše vyhýbejte, je to opět pro jejich těžkou stravitelnost. Pokud na nich z jakéhokoliv důvodu trváte, vybírejte méně tučné nebo například kozí.



„Abychom mohli čelit viru v plné síle, musíme dávat tělu to, co potřebuje. Opravdu se nalézáte ve velmi náročném období, které by vás mělo vyzvat k větší péči o sebe. Doporučuji i masáž sebe sama (v ajurvédě ji říkáme abhyanga) teplým sezamovým či mandlovým olejem, zvlášť pokud se cítíte tak říkajíc bez šťávy,” doporučuje dále Tuzarová.

Pro celkovou podporu trávení je dobrý tzv. K2F čaj - koriandr, římský kmín a fenykl - semínka ve stejném poměru roztlučte ve hmoždíři a jednu lžičku zalijte 250 ml horké vody. Pít můžete neomezeně během dne.