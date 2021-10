Vyřadit mléko z jídelníčku? Rozdíly mezi mlékem a rostlinnými nápoji jsou velké

Producenti mléka a veterináři neustále pracují na hledání způsobů léčby, které by udržely zvířata ve zdravém stavu. Bohužel ne vždy se to obejde zcela bez antibiotik. Nicméně ani mléko od krav léčených antibiotiky neobsahuje ani stopy těchto látek. Pokud by tomu tak bylo, z mléka by se nedaly vyrobit jogurty ani jiné kysané výrobky. Nicméně chcete-li mít 100% jistotu, že mléko antibiotika neobsahuje, pak kupujte jen Bio mléko.