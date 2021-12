Virtuální realita pomáhá vypořádat se s bolestí a úzkostmi

Tato a další příznivé recenze vedly Národní zdravotní službu v Británii k testům, jež potvrdily pozitivní vliv virtuální reality na zdraví pacientů. Nové technologie by navíc mohly ušetřit celkový rozpočet. Podle odhadů by tato technologie mohla při léčbě bolesti a fóbie ušetřit náklady na léčbu v hodnotě 2 milionů liber ročně (60 milionů korun).

Odborníci se shodují na tom, že virtuální realita (VR) je budoucností zdravotnictví. Celkově se očekává, že odvětví VR dosáhne do roku 2024 celosvětově hodnoty 1,2 miliardy dolarů (téměř třiceti miliard korun). Podle společnosti Statista bude do konce roku 2021 prodáno přes 6,1 milionů těchto zařízení.

Jediné úskalí spočívá v samotném nastavení přístroje. Zpráva společností VR a vlády The Growing Value of Extended Reality in the UK identifikovala při špatném nastavení potenciální problémy zahrnující nevolnost a únavu.