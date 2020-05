Věková hranice, kdy lidé začínají pociťovat stáří

Někdo vypadá ve dvaceti o deset let starší, někomu ani ve třiceti kvůli mladému vzezření nechtějí nalít alkohol. Ať je to jakkoli, stáří se nikdo z nás nevyhne a asi nikdo nemá rád, když ho někdo označí za starého.

Dá se vůbec označit věková hranice, po jejímž překročení je člověk považovaný za starého? Podle nedávné studie ano - poté, co člověk dosáhne věku padesát sedm let. Alespoň to tvrdí ti, kteří se uvedené studie zúčastnili. A podle čeho tak soudí?