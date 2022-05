Ve 33 letech Romaně diagnostikovali Parkinsonovu nemoc. Mozková stimulace oddaluje špatné dny

Ve 37 letech ji postihla Parkinsonova nemoc, do života ji vrátila speciální operace mozku

Přitom deset procent lidí, kteří parkinsonem onemocní, postihne ještě před čtyřicítkou. Zažitá myšlenka o tom, že je to pouze nemocí starých lidí, je tedy mylná.

„Po diagnostikování jsou většinou nasazeny léky, které vás hodí do normálu, a vy si myslíte, že budete žít normálně. Nicméně nemoc postupuje, a po několika letech se zvyšují dávky léků i intervaly mezi nimi, a to už nejde dělat, jako že nic,“ líčí dál Romana, která s nemocí žije už přes dvacet let.