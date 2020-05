V ČR léčí první dítě s leukémií pomocí speciálně upravených bílých krvinek

„Tento nový druh léčby se indikuje u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií, a to v případě, že se nemoc opakovaně vrací a nebo pokud pacient znovu onemocní, i když už transplantaci kostní dřeně absolvoval. Podle našich odhadů by tak tato léčba mohla pomoci dvěma až pěti nemocným ročně," uvedl přednosta kliniky Jan Starý.

Jejich příprava trvala několik týdnů. Začalo se čtyřhodinovým odběrem bílých krvinek, tzv.T-lymfocytů, které byly následně zamrazeny tekutým dusíkem na mínus 180 stupňů Celsia a odeslány do USA, kde je zatím výroba tohoto léku centralizovaná. Postupně by se ale část výroby určená pro Evropu měla přesunout na okraj Paříže.

Různým typům leukémie podlehne v ČR zhruba 700 lidí ročně, nejčastěji ve věku 75 až 79 let. Onemocní jich přibližně 1300 ročně, výskyt se od konce 90. let příliš nemění. Vyplývá ze statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky do roku 2017. U dětí je to asi pět nových případů na 100 000 obyvatel.