U vaginálních infekcí je důležité zjistit pravou příčinu

Normální zdravá vagína obsahuje bakterie a někdy i kvasinky, aniž by šlo o infekci. Ta ale může velmi snadno vzniknout v okamžiku, když něco naruší tuto přirozenou harmonii mezi bakteriemi a kvasinkami. Mezi nejčastější rozvraceče prostředí přitom patří užívání antibiotik, špatná intimní hygiena, změna hladiny ženských hormonů, sex, těhotenství a kojení, vysoká hladina cukru v krvi apod.

Chlamydie - pohlavně přenosné onemocnění, které může také způsobovat záněty pochvy. Některé ženy s chlamydiemi trápí výtok, jiné ne. Pokud se infekce rozšíří z pochvy až na děložní čípek, mohou ženy začít krvácet mimo menstruační cyklus nebo po pohlavním styku. „Sexuálně aktivní ženy do 26 let věku měly by být každoročně testovány na chlamydie, protože pokud se toto onemocnění včas neléčí může stát za následnou neplodností ženy,” upozorňuje gynekolog Gregory R. Moore.