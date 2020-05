Transplantace mozkových buněk je novou nadějí pro lidi s parkinsonem

Přestože se snažil Lopez být stále co nejvíce aktivní, jeho motorické funkce se neustále zhoršovaly. Ze strachu z pokroku nemoci se tak začal více zajímat o všechny vědecké práce týkající se léčby parkinsona, až ho známý neurolog přivedl na výzkum kmenových buněk a doporučil mu, aby se zúčastnil konference, kde budou vědci z celého světa představovat své pokroky ve výzkumu těchto buněk.

Na dané konferenci tehdy vystoupil i doktor Kwang-Soo Kim, který zde hovořil o odebírání kožních buněk pacientů s parkinsonem, které dokážou vracet do embryonálního stavu, kdy jsou ještě dostatečně tvárné a lze je vmanipulovat do jakéhokoliv druhu buňky.

Zjistili mu Parkinsonovu nemoc, zhroutil se mu svět. Zpět do života ho vrátila operace

Zjistili mu Parkinsonovu nemoc, zhroutil se mu svět. Zpět do života ho vrátila operace Zdraví

Kim se se svými spolupracovníky snažil přenést buňky pomocí bakterií, které měly pomoci přeprogramovat geny kožních buněk. Většina vědců se totiž doposud snažila buňky přenášet pomocí virů, u kterých ale hrozilo, že pokud dostanou buňky měnící gen do nesprávných buněk, tyto buňky změní v rakovinové.

Následně se Kimovi podařilo kmenové buňky natolik vyladit, že dokázaly produkovat několik desítek milionů buněk, které byly nezbytné k nahrazení dopaminového schodku u parkinsoniků. Zároveň se mu podařilo odstranit všechny nedozrálé buňky, které by mohly způsobit rakovinové bujení. Ještě ale vědci stále chyběl poslední krok - nalézt způsob, jak upravené kmenové buňky dopravit do mozku nemocného.

Spojil se tak s týmem neurochirurgů a společně s nimi vynalezl speciální injekční stříkačku, kterou dokázaly zobrazit jejich přístroje a zároveň uměla buňky dostatečně pomalu vstříknout do mozku, aby nedošlo při setkání buňky s mozkovou tkání k zániku buněk.

Za normální situace by mohlo trvat i několik dalších let, než by mohlo dojít k první aplikaci buněk v rámci klinické studie na člověka, nicméně Kim zkusil požádat úřady o použití experimentální léčby tzv. ze soucitu, což mu nakonec bylo i schváleno.