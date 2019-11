Tajemná cesta darované krve

Občerstvení je drobnou odměnou pro ty, kdo přišli darovat vlastní krev někomu potřebnému. Komu? To se vlastně nikdy nedozví. Ani pacient to nezjistí, byť díky kódu, jenž odebranou krev doprovází, by teoreticky bylo možné takový údaj dohledat.

S krví je to podobné jako s čerstvými potravinami – má svou trvanlivost, zásady uchovávání a za jistých podmínek se dá i zamrazit na pozdější využití. A také obal, tedy krevní vak, lidově řečeno konzerva, je nahusto potištěný údaji a čárovými kódy podobně jako etiketa na potravinách. A soudě podle množství dárců i její spotřeby v nemocnici je to atraktivní zboží.

Nikola Miňovská se však za metály nežene. „Motivací bylo udělat dobrý skutek. Přemýšlela jsem o tom už na vysoké, až jsem se konečně odhodlala,“ povídá u dotazníku, do něhož vpisuje nejen základní údaje, ale také kroužkuje ano či ne u 44 otázek. Pořádná porce, a to pokaždé, i když se jedná o pravidelné dárce.

„Loni jsem byla čtyřikrát, což je maximum. Letos mě vyřadil pobyt v Thajsku, po kterém jsem půl roku nesměla darovat, ale doufám, že tři odběry bych ještě do konce roku stihnout mohla,“ uvažuje Nikola Miňovská, když se od dotazníku posuneme ke kontrolnímu odběru krve, který vpichem do prstu provede zdravotní sestra.

Krev je životodárná tekutina, která v organismu distribuuje kyslík a živiny, má vliv na imunitu organismu a podílí se na udržování tělesné teploty. Často se píše, že ji „zatím“ neumíme nahradit. Nezdá se však reálné, že by to snad vůbec kdy šlo.

„Z odborného pohledu to bylo k ničemu. Osobně bojuji proti tomu, aby ji vojáci měli nalepenou suchým zipem u své jmenovky. Jedinou validní informaci o krevní skupině nosí na takzvané psí známce na krku. Tam se na to dá spolehnout, ale jen pro účely války,“ podotýká primář, jenž je zároveň držitelem hodnosti plukovníka a sloužil mimo jiné v polní nemocnici naší armády v Iráku.

Šestatřicetiletý Michal Pěnička dorazil už na svůj 83. odběr krve či plazmy. „Moje máma zemřela na leukemii, ale díky lékařům se jí prodloužil život o šest let, takže jen splácím dluh,“ svěří se a přejde do veselejšího tónu:

„Začal jsem darovat v prváku na vysoké škole. Ten den jsem si řekl, že pokud získám všechny zápočty, tak půjdu do mobilní transfuzní stanice, která přijela do areálu ČVUT na Strahově. Zápočty jsem získal a od té doby chodím pravidelně.“

„Já se na to nemůžu dívat,“ přiznává kolega fotograf, že pohled na jehlu pronikající do žíly mu nedělá dobře, byť se alespoň může schovat za objektiv fotoaparátu.

„Taky se na to nerada dívám,“ přidává se Nikola Miňovská, která už se uvelebila v křesle v odběrovém sále. „Já taky ne,“ rozesměje nás zdravotní sestra, která vpich jehly do její žíly provedla. Jak vzápětí vysvětlí, nevadí jí pohled na cizí krev, ale na vlastní, když se sama ocitne v pozici pacientky.

Zatímco 450 mililitrů červené tekutiny dárkyně putuje do vícečetného vaku s protisrážlivým roztokem, Eva Stašková nás vezme do pacientům nepřístupné části s přístroji.

Už po odběru během dvouhodinového odležení krev přirozeně usedá podle toho, jak různě těžké složky klesají na dno. Pro perfektní separaci se ale musejí vaky umístit nejdříve do centrifugy – odstředivky, velikostí podobné pračce, která s nimi 20 minut točí, a pak do automatického lisu – separátoru krevních složek.

„Vaky s červenými krvinkami se uloží do lednice a čekají na to, až se vyšetří vzorky z kontrolních odběrů. Teprve až druhý den dostaneme propouštěcí protokol, mohou jít k pacientům,“ popisuje Eva Stašková.

Pro ukázku skladování plazmy si navleče rukavice a otevře cosi jako troubu, ačkoli uvnitř je to vlastně mrazák. „Teplo jí škodí, proto se musí šokově zamrazit. Vaky se položí na plechy, jako když pečete buchty, a vloží do jednotlivých polic. Je tam asi minus 50 stupňů.“

„Máme tu asi dvě stě kusů nulek negativních, které slouží jako taková krizová banka, kdyby se cokoli dělo. Ačkoli červené krvinky v mrazu praskají, po přidání určité látky se to nestane. Je to metoda vymyšlená původně pro armádu, která si tak může na mise vozit vše zamrazené – krvinky, plazmu, destičky.“

„Je to zajímavé, přemýšlím u toho, jak se to sestry učí, aby ji trefily, aby to nešlo skrz,“ uvažuje, načež mu zdravotní sestra Jarmila Musilová zvesela odvětí: „To víte, my vám to řekneme, už budete vědět všechno a příště si to budete chtít dělat sám.“