Syndrom neklidného přirození znepříjemňuje život mnohých žen

Lékařka Aquinová ale zdůrazňuje, že syndrom může být častější, než si myslíme, a to kvůli tomu, že ho mnozí nedokážou rozpoznat či nenavštíví lékaře.

Sexuoložka Hanka Fifková: Proč by ženy měly mít rády svou vaginu

Sexuoložka Hanka Fifková: Proč by ženy měly mít rády svou vaginu Styl

Až v roce 2008 dali vědci daný problém do souvislosti s příznaky syndromu neklidných nohou, který tyto ženy také sužuje. Jeden z vědců tedy RGS popsal jako „genitální formu neklidných nohou“. Tomu by odpovídaly i výsledky studie, které se zúčastnilo 18 nizozemských žen s tímto syndromem. Ze závěrů zveřejněných v Journal of Sexual Medicine vyšlo najevo, že většina žen navíc trpěla i syndromem neklidných nohou a příznaky hyperaktivního močového měchýře.