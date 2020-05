Sportovní hodinky jako doplněk, ale také ten nejlepší trenér a motivátor

Další výhodou mnoha chytrých hodinek je i to, že skrz ně lze přijímat i hovory či oznámení z telefonu.

Při výběru sportovních hodinek ale mějte vždy na mysli, že je důležité osvojit si jejich ovládání. Každý člověk je jiný a vyhovuje mu zcela jiný princip ovládání. To, co je pro někoho jednoduché, druhému může přijít proti logice a jen protože se nenaučí hodinky skutečně ovládat, nedokáže ani využít vše, co hodinky umí.