Špatný dechový stereotyp stojí za celou řadou potíží, včetně bolesti zad

První cvičení k dosažení správného dýchání spočívá v nadechnutí a pozvolném vydechnutí. Přiložíme svou ruku pod pupík a po dobu nádechu do bříška cítíme, jak nám volně roste. Bránice v tomto momentě vytlačuje břišní orgány směrem dolů k pánevnímu dnu a vytváří prostor pro maximální rozvinutí a načerpání vzduchu do plic. Břišní svaly se v tomto okamžiku nacházejí těsně pod hrudní kostí. Po dokončení tohoto pohybu se bránice opět zvedá a vypouští větší množství vzduchu z plic. Když se tatáž skupina svalů uvolní, břicho se poněkud vyklene, pak se můžeme znovu nadechnout. Jste-li v klidu, snažte se dýchat pokud možno zhluboka a pomalu. Dech nezadržujte, plynule pokračujte z nádechové fáze do prodloužené výdechové. Fáze výdechu musí být delší než fáze nádechu.