Šest ranních návyků, které vás mohou ve skutečnosti stresovat

Podle odborníků by mělo ideální ráno zahrnovat pohyb, dostatek slunečního světla a nutričně vyváženou snídani. Pro perfekcionisty, kteří se tímto scénářem snaží řídit, to ale může znamenat stres.

„Pokud nedosáhnete svých dobrovolných očekávání, můžete se dokonce potýkat s pocity neúspěchu, které vedou k celkovému špatnému naladění,“ říká licencovaná manželská a rodinná terapeutka Athina Danilová pro Huffington Post.

Jaké návyky nejčastěji vyvíjejí tlak na naši produktivitu a jak se s tím popasovat?

Pomalé snídání

Odborníci v oblasti zdraví radí, abyste svůj den začali v klidu snídaní, která vám může pomoci se lépe soustředit a naladit na celý den. To se ale nemusí slučovat s vaší aktuální životní situací.

Pokud máte například děti, je logické, že se jim věnujete na úkor svého času a dlouhá snídaně tak nepřipadá v úvahu. Pokud si navíc ceníte delšího spánku více než klidné snídaně, není důvod to měnit.

Odkládání budíku

Na druhou stranu pravidelné odkládání budíků vám spánek nijak neprodlouží. Naopak, opakovaným posouváním buzení se můžete dostat do stresového stavu.

„Každé zazvonění budíku vám bude připomínat všechny úkoly, které vás čekají. Zároveň se ale budete ochuzovat o čas, který jim můžete věnovat,“ říká terapeutka Alison Nobregaová.

„Pozdržení sice může přinášet chvilkovou úlevu, ale z dlouhodobého hlediska se nejedná o chytrý tah. Posouvání emocionálního či fyzického nepohodlí vás později uvede do časové krize,“ dodává Nobregaová.

V případě, že si jen rádi vychutnáváte čas strávený v posteli, vyzkoušejte si příští den posunout budík o půl hodiny později. Dáte tak svému tělu delší nepřerývaný spánek a bude se vám vstávat o poznání lépe.

Psaní si deníku

V současné době stále více odborníků doporučuje začít svůj den psaním deníku nebo alespoň diáře. Tato dovednost sice může mít pozitivní vliv na vaši náladu i produktivitu, nicméně zdaleka nemusí vyhovovat všem.

Pokud vás tato aktivita vnitřně nenaplňuje a stavíte se k ní stejně jako k ostatním úkolům, které vám nedělají radost, pak to nedělejte. Zbytečně se obíráte o čas aktivitou, které vám nic pozitivního nepřinese.

Seznam úkolů

To stejné platí i pro seznamy úkolů. Pokud vám seznam „to do listů“ nevyhovuje, pak buď změňte to, jak nahlížíte na úkoly, nebo si zvolte jinou techniku plánování.

Často si navíc lidé naloží daleko více úkolů, než jsou schopni zvládnout a jejich nesplnění vede ke špatné náladě a pocitu méněcennosti. Pokud máte stejný problém, soustřeďte se pouze na úkoly, které opravdu musíte splnit a nezapomeňte do svého seznamu zařadit i radostné úkoly, na které se budete celý den těšit.

Snídaně s rodinou

Rodinné snídaně jsou sice krásné, ale mnohdy nepraktické, až dokonce nemožné. Pamatujte na to, že každé vaše ráno nemusí vypadat jako z katalogu. Je naprosto normální, že někdy nestíháte nebo máte jen tak tak čas na to připravit snídani svým dětem a vypravit je do školy.

Postel na dvě věci

V poslední době se na nás ze všech stran valí informace, že postel by měla sloužit jen na dvě věci – spánek a sex. Pamatujte ale, že je jen na vás, jaká pravidla si nastavíte.