Roste užívání marihuany u seniorů nad 65 let. Má to svá rizika, varují lékaři

Popularita marihuany mezi seniory celosvětově roste. Jen ve Spojených státech se za poslední roky počet seniorů nad 65 let užívajících marihuanu zdvojnásobil. Zatímco někteří ji kouří, jiní ji přidávají do jídla, další z ní vyrábějí nejrůznější tinktury či masti. Zejména před kouřením marihuany a jejím přidáváním do jídel ale mnozí lékaři varují. Existují vážná rizika, která by nikdo neměl podceňovat.