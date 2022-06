Rakovina slinivky břišní: příznaky, léčba a naděje na přežití

Karcinom (rakovina) slinivky nepatří mezi časté typy, onemocnění je však kritické. Podle dat Národního onkologického registru pouze 11,6 % léčených pacientů mezi lety 2014 a 2018 žilo déle než pět let od diagnózy. Šlo o nejnižší míru pětiletého přežití ze všech typů rakoviny.

Riziko rakoviny pankreatu stoupá s věkem. Většina nemocných je starších 45 let, téměř 90 % starších 55 let. Průměrný věk, kdy bývá toto onemocnění diagnostikováno, je 71 let.