Při procházkách se psem nemohla dýchat. Shodila přes 40 kilo, je z ní kulturistka

„Prakticky celý den jsem seděla, takže s pohybem to také nebylo slavné. Mnohdy jsem se nemohla dočkat, až si budu moci doma lehnout na gauč, otevřít si lahev vína a dívat se na televizi,” popsala pro server Fox News.

„Začala jsem ho brát na procházky a zjistila jsem, že jsem strašně zadýchaná. Věděla jsem, že takhle to dál nepůjde, a tak jsem začala cvičit,” popsala chvíle, kdy se rozhodla ke změně.

Se silnou motivací se vydala do fitness centra, kde díky pravidelnému pohybu a posilování nakonec shodila téměř 45 kilogramů.

Victoria Holmesová poté, co shodila přes 40 kilogramů a začala se zajímat o kulturistiku.

„Kulturistika mě oslovila, protože jsem se chtěla zbavit tuku a přebytečné kůže, které mi zůstaly a přeměnit je na svaly. Podívala jsem se na pár videí na internetu a rozhodla se, že to zkusím. Je to bláznivý svět, do kterého se ponoříte a musíte se mu plně věnovat,” popsala.