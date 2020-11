Přes den pomáhá v nemocnici, večer učí na univerzitě

Dvaatřicetiletá Klára Staníková je lektorkou češtiny pro cizince na Masarykově univerzitě. Protože koronavirus zahnal výuku do online prostředí, vede své kurzy většinou až odpoledne či večer.

Na části neurochirurgii, kde pracuje, neleží pacienti s covidem, takže tím, že vypomáhá, dává možnost kvalifikovaným sestrám a sanitářkám, aby mohly působit na oddělení, kde se starají o nakažené. Jak sama popisuje, na oddělení má na starosti méně odbornou práci, kterou by ale za normálních okolností musely dělat právě sestry.

„Chodím na šestou ráno, hned se zapojím do mytí pacientů, pak pomohu se snídaní těm, kteří by se sami neobsloužili. Poté následuje dezinfekce prostor, převlékání postelí, doprovázím na vyšetření, polohuji pacienty, měřím tlak, vynesu bažanty, odnesu materiál na sterilizaci, prostě co je potřeba,“ popsala.