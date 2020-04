Pozor na večerní přejídání

Pokud se začneme zklidňovat jídlem pravidelně, a večer je pro to ideální doba, projeví se to brzy na naší váze. Pak je potřeba, abychom vedle jídelníčku řešili i své pocity. Foto: Profimedia.cz

Prožíváme obtížnou situaci. Celé týdny musí být většina z nás doma kvůli pandemii nového koronaviru, ven chodíme jen omezeně. Doma často i pracujeme, nákupy objednáváme on-line. Lednice a spíž jsou na dosah ruky, nervy někdy pracují na plné obrátky, ani se spánkem to kvůli starostem a nedostatku pohybu na čerstvém vzduchu nebývá nejlepší. To vše svádí k přejídání, a to zejména večer. Co s tím?