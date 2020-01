Povánoční hubnutí: Několik tipů na jednoduché a efektivní cviky na nohy

Jako u jakéhokoli jiného cvičení je důležitá i příprava na něj. Tělo by se totiž mělo před každým cvičením rozehřát a rozcvičit. Vyhnete se tak namožení svalů či poškození kloubů. Správný postoj a pravidelné dýchání také dokáží cvičení výrazně zefektivnit. V neposlední řade se mezi doporučení k cvičení řadí dodržování pitného režimu a vyvážené stravy, jinak se i sebenáročnější cvičení dokáže minout účinkem.

Mezi jednoduché cviky zaměřené na nohy patří dřepy, při kterých se jako pomůcka využije židle. Tu si připravíme za sebou. Narovnáme nohy, špičky nohou a kolena směřují stejným směrem dopředu, ruce stiskneme a dáme dopředu a jdeme do dřepu. „Základní je pohyb zadku. Zadkem jdeme dozadu, sedneme si a nahoru, dolů a nahoru, opakujeme několikrát,“ popsala trenérka. Důležité je, aby kolena nešla před špičky a zůstávala ve stejné poloze.

I u tohoto cviku využijeme židli jako pomůcku. Jednou nohou vystoupáme na židli a druhou následně zvedne do vzduchu. „Koleno se snažíme vytáhnout až k hrudi co nejvíce nahoru,“ upozornila. U tohoto cviku je důležitá i práce rukou, jako při výstupu do strmého kopce.