Poradna: Co dělat, když nezvládám péči o matku s demencí

Dobrý den, potřebuji radu, co dělat, když nezvládám péči o matku s demencí. Její stav se neustále zhoršuje a já vůbec nevím, co mám dělat. Mám z toho všeho deprese a stále častěji přemýšlím o vlastní smrti. Nemám to bohužel ani komu říct. Dvakrát denně k nám sice docházejí ošetřovatelky, které jí dají léky a nakrmí, vše ostatní je ale stejně na mně a o víkendech jsem na ni úplně sama. Maminka není problémová, ale bohužel musí nosit pleny, protože ji již dva roky trápí průjmy a neudrží stolici. Není nikdo, kdo by mi pomohl. Neustále jen slyším, abych se držela, či přání, abych vše zvládla, ale to je tak asi vše. Musím k tomu chodit do práce, kterou ale už také přestávám zvládat a mám kvůli tomu neustále problémy s vedoucí. Tím vším velmi trpí i vztah s přítelem a není divu, tohle by nevydržel žádný chlap. Nevím, jak z toho ven. Nechci se už o ni dál starat. Zničí mě to. Jako jediné řešení ale vidím svou vlastní smrt, abych se už netrápila.