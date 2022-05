Pohanková mouka se hodí do sladkých i slaných receptů

Těstem vyložte koláčovou formu. Nejlépe vám to půjde tak, když těsto rozválíte na pomoučeném vále na plát silný cca 1 cm a přeložíte ho do formy, kde ho dotvarujete. Těsto je totiž křehké a mohlo by se vám v případě tenčího vyválení špatně přenášet do formy.