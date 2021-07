Po smrti syna se rozhodla pomáhat. Stará se o nemocné s Alzheimerem

„Je to dáno asi tím, že to jsou starší lidé, kteří mají většinu života za sebou a já jim ten konec zpříjemním. I tak je to náročné, pacientce musíte například i třicetkrát za půl hodiny říkat, kde je vlastně záchod. Nejvíc ze všeho ale potřebují normální péči, chodit na procházky, povídat si a podobně,” přiblížila pečovatelka.

Bohužel právě udržet normální péči bylo to, co v minulých měsících poznamenaných epidemií, bylo nejtěžší. „V celku se všichni pacienti zhoršili, protože přišli většinou o kontakt s rodinou. My jsme museli být oblečení v ochranných oblecích, několikrát za den jim tak do pokoje přišel nějaký kosmonaut, byli z toho zmatení,” dodala s tím, že spousta pacientů i kvůli tomu zemřela předčasně.