Po pádu ze stromu zůstala na vozíku, dnes je nejlepší českou handbikerkou

„Hned, jak jsem spadla ze stromu, jsem věděla, že je něco špatně, hrozně mi brněly nohy a přestala jsem je cítit. Není to zas takové drama, myslím, že my ženy jsme přizpůsobivé. Vnitřně jsem to věděla ještě předtím, než mi doktor sdělil, že mi zlomený obratel přerušil míchu. Neměla jsem problém to přijmout jako většina vozíčkářů, kteří si dlouhou dobu mysleli, že to „rozchodí“. Od začátku jsem věděla, že už to nerozchodím a vozík je můj osud,“ vzpomíná Kateřina.