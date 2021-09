Po mrtvici je lepší začít rehabilitovat až 2-3 měsíce po atace, tvrdí studie

Po prodělání mrtvice je důležitá nejen okamžitá léčba, ale také následná rehabilitace. Zatímco v současné době se začíná s rehabilitací do několika dní či týdnů, nejnovější vědecká studie publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences ukázala, že nejlépe se nemocní zotavují v okamžiku, kdy s intenzivní rehabilitací začnou až 2-3 měsíce po atace.