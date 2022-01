Pět cviků na štíhlé bříško z pohodlí domova

Série cvičení trvá jen 5 až 6 minut a zopakovat si ji můžete, kolikrát budete chtít. Potřeba není ani žádné náčiní, stačí si kolem sebe doma nebo ve fitku udělat trochu prostoru, zapnout video a pustit se do toho.

„Jsou to základní cviky, které určitě každý zná. Nepatří mezi ty nejjednodušší, obtížností odpovídají spíše střední cestě. Cviky se dají různě modifikovat, pokud by to pro někoho bylo příliš těžké, nebo si chtěl obtížnost naopak zvednout,“ vysvětluje trenérka Tereza Fuková.

U každého tréninku, ale zejména u posilování břicha, je důležitý také správný dech, který může podpořit kontrakci svalů a učinit tím cvičení ještě efektivnější. Tereza proto ve videu radí nejen jak na správnou techniku cviku, ale i na správnou techniku dýchání.

1. cvik

První cvik se jmenuje IN and Out. Sedneme si na podložku s nohama nataženýma před sebou a rukama se podpíráme za tělem. Cvik zahájíme tím, že přitahujeme kolena k hrudníku, záda zůstávají vzpřímená.

Kdo si chce vyzkoušet těžší verzi tohoto cviku, může nechat ruce natažené před sebou v úrovni prsou. Nohy a tělo od sebe odtahujeme do narovnané polohy a zpět přitahujeme k sobě. Cvik zopakujeme dvacetkrát.

2. cvik

Na druhý cvik se položíme na záda a dlaně položíme pod hlavu. Cvičit budeme takzvaný Criss Cross neboli Cyklistu. Pravý loket při něm s výdechem přitahujeme k levému koleni, poté se opět narovnáme a levou nohu natáhneme do dálky. Nohu však necháváme ve vzduchu těsně nad podložkou. Přitažení zopakujeme desetkrát na jednu stranu, poté strany vyměníme.

3. cvik

Při třetím cviku ležíme zády opět na podložce. Ruce si položíme pod zadek a natažené nohy zvedneme do vzduchu do pravého úhlu k tělu. Obě nohy při cvičení pokládáme zpět dolů do horizontální polohy a zase zvedáme do pravého úhlu. Po celou dobu se nohama nedotýkáme země.

Jednodušší verzí tohoto cviku je nepokládat obě nohy naráz, ale postupně střídat levou a pravou. Cvik si zopakujeme dvacetkrát.

4. cvik

Pro předposlední cvik se postavíme na všechny čtyři. Ramena, lokty i zápěstí držíme v jedné linii, páteř rovněž v jedné linii. Natáhneme levou nohu a pravou ruku před sebe. S výdechem přitahujeme levé koleno k pravému loktu. Při cviku stahujeme také břicho, čímž podpoříme kontrakci svalů. Na každou stranu uděláme 15 přitažení.

5. cvik

Poslední cvik začneme v takzvaném vysokém planku, držíme se tedy na špičkách a na natažených rukou. Máme zatažené břicho a držíme tělo v jedné rovině. Opět také dáváme pozor na linii ramen, loktů i zápěstí. Při tomto cviku krčíme naráz obě kolena a zastavíme je těsně nad podložkou, které se koleny nedotýkáme. Poté nohy opět propneme do planku. Cvik zopakujeme dvacetkrát.

Celou sérii zopakujeme ještě jednou či dvakrát podle toho, kolik nám zbývá sil.

„Mezi každým kolem si nezapomeňte vydechnout zhruba na jednu až dvě minuty. Doufám, že vám cvičení vydrží nejen jako lednové předsevzetí a že si se mnou takto zacvičíte častěji,“ přeje si na závěr fitness trenérka Tereza Fuková.

Tereza se věnuje sportu od dětství. Nejprve se věnovala sportovní gymnastice, po úrazu kotníku však musela najít klidnější formu cvičení, vzdát se pohybu totiž nepřipadalo v úvahu.