Péče o nemocné mnohdy oslabí celou rodinu

Na ošetřování člena rodiny přispívá i stát. Maximální délka pomoci je 90 dnů v případě dlouhodobého ošetřování. U dětí je to 9 dnů, případně 16 dnů u samoživitele. To však často nestačí a pokud musí některý člen rodiny zůstat doma a pečovat o dalšího člena rodiny, znamená to mnohdy velký výpadek financí.